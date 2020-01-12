Наука и технологии
Сегодня 18:30
Ученые научились производить мясо из гороха и водорослей
Причем цена идентична стоимости обычного мяса
Разработан уникальный стейк, для производства которого в мясо совершенно нет необходимости. Так, стартапу Novameat удалось произвести, по их словам, “наиболее реалистичное” мясо, которые было создано из комбинации порошка рисового и горохового протеина с водорослями.
По рецепту все необходимые ингредиенты необходимо смешать в единую смесь и загрузить в устройство с помощью шприца. Сама готовка проходит путем 3D-печати. Несмотря на то, что искусственный стейк изготовлен из гороха, водорослей и свекольного сока, визуально он выглядит как мясной. Что касается вкусовой составляющей, то по словам главы Novameat Джузеппе Сайонти, она нуждается в доработке.
На данный момент стартап тратит порядка 1,5 долларов на реализацию 50 грамм мяса, тогда как полноценный стейк обходится в 13,6 долларов, что равноценно стоимости куска говядины в американских продуктовых магазинах.