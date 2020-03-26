Ученые научились проводить тест на заражение коронавирусом до появления первых симптомов

Тест, который назвали C3 Test, был создан доктором Яном Липкиным, всемирно известным экспертом по обнаружению патогенных микроорганизмов, и его командой из Колумбийского университета. Что интересно, его разработка отличается крайне быстрой скоростью обработки собранных данных, точностью и возможностью проверять большое количество пациентов за раз.

Также стоит отметить, что результаты теста становятся известны в течение четырех часов, а проводить проверку можно даже за пределами больницы. Прямо сейчас на краудфандинговой площадке Indiegogo разработчики собирают средства на масштабное производство C3 Test.