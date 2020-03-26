Наука и технологии
Сегодня 05:21
Ученые научились проводить тест на заражение коронавирусом до появления первых симптомов
Теперь они собирают средства на масштабное производство данного теста
Одной из самых главных причин, по которой коронавирус так быстро распространяется по планете, является тот факт, что его первые симптомы проявляются лишь в течение двух недель, в то время как заражение людей вокруг может начаться практически сразу. К счастью, ученые все же научились проводить тест на заражение коронавирусом до появления первых симптомов.
Тест, который назвали C3 Test, был создан доктором Яном Липкиным, всемирно известным экспертом по обнаружению патогенных микроорганизмов, и его командой из Колумбийского университета. Что интересно, его разработка отличается крайне быстрой скоростью обработки собранных данных, точностью и возможностью проверять большое количество пациентов за раз.
Также стоит отметить, что результаты теста становятся известны в течение четырех часов, а проводить проверку можно даже за пределами больницы. Прямо сейчас на краудфандинговой площадке Indiegogo разработчики собирают средства на масштабное производство C3 Test.