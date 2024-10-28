Наука и технологии
Опубликовано 28 октября 2024, 08:48
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Ученые научились редактировать гены у эмбрионов, избавляя новорожденных от тяжелых болезней в будущем

Это прорыв
Учёные из Университета Беркли разработали технологию, которая позволяет редактировать дефектные гены на ранних стадиях развития плода.
Ученые научились редактировать гены у эмбрионов, избавляя новорожденных от тяжелых болезней в будущем
© Ferra

Проведённые эксперименты на лабораторных мышах показывают, что это нововведение в будущем может стать реальной терапией для профилактики заболеваний, связанных с генетическими мутациями.

В ходе исследований учёные вводили в мозг плода липидные наночастицы, содержащие матричную РНК. Этот метод позволяет запускать процесс коррекции генов на критически важных стадиях развития мозга.

Липидные наночастицы доставляют мРНК в клетки, где она запускает синтез необходимых белков, исправляющих дефектные гены.

На этапе тестирования на мышах около 30% клеток мозга были успешно модифицированы и к моменту рождения исправление распространилось на более 60% нейронов в гиппокампе и 40% в коре головного мозга.

Если технология будет успешно адаптирована для людей, она сможет предотвратить тяжёлые генетические заболевания у детей ещё до их рождения.

Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Булат Кармак
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