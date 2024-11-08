Ученые научились с помощью радара слушать сердцебиение

В своём исследовании, опубликованном в журнале IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, команда ученых продемонстрировала, как они использовали радарную систему с частотой 24 ГГц для измерения сердечных звуков у добровольцев, лежащих в одежде. Отраженные электромагнитные волны позволили точно измерить не только движение грудной клетки, но и звуки, возникающие при открытии и закрытии клапанов сердца, что соответствует методу, используемому врачами при аускультации.

С помощью сложных фильтров ученые избавились от помех и получили четкий сигнал, позволяющий точно вычислить частоту сердечных сокращений. В ходе эксперимента, где данные с радара сравнивались с показаниями электрокардиограммы (ЭКГ), система показала точность измерений на уровне 99%, с отклонением менее одного удара в минуту.

Этот метод существенно превосходит традиционное измерение пульса с помощью движения грудной клетки, которое может ошибаться на 8−50 ударов в минуту, в зависимости от состояния пациента.

Применение этой технологии может не только улучшить мониторинг сердечных показателей, но и обеспечить круглосуточное наблюдение за состоянием пациента без использования инвазивных датчиков, что особенно важно в условиях инфекционных заболеваний.