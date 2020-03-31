Ученые научились создавать клетки сетчатки глаза для лечения слепоты

Так, исследователи из Каролинского института создали эмбриональные стволовые клетки, которые имеют одно интересное свойство — они способны так сказать “скрываться” от иммунной системы. Таким образом ученым удалось решить частую проблему, при которой клетки сетчатки “отторгались” организмом.

Теперь же, используя редактирование генов CRISPR/Cas9, ученые научились создавать клетки сетчатки глаза, в которых были удалены молекулы класса HLA, которые располагаются на поверхности клеток. И в итоге стволовые клетки, в которых отсутствовали эти молекулы, не отторгались.