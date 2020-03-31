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Ученые научились создавать клетки сетчатки глаза для лечения слепоты
Которые, самое главное, не отторгаются иммунной системой организма
Проблема слепоты хоть и не стоит на повестке дня как основная, ученые все равно продолжают заниматься ее решением — так, биологи из Швеции научились создавать полноценные клетки сетчатки глаза из стволовых клеток для лечения слепоты.
Так, исследователи из Каролинского института создали эмбриональные стволовые клетки, которые имеют одно интересное свойство — они способны так сказать “скрываться” от иммунной системы. Таким образом ученым удалось решить частую проблему, при которой клетки сетчатки “отторгались” организмом.
Теперь же, используя редактирование генов CRISPR/Cas9, ученые научились создавать клетки сетчатки глаза, в которых были удалены молекулы класса HLA, которые располагаются на поверхности клеток. И в итоге стволовые клетки, в которых отсутствовали эти молекулы, не отторгались.