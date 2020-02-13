Ученые научились тестировать лекарства без опытов на животных

По планам специалистов, в будущем клетки животных могут быть заменены на электрошлифованные синтетические клеточные каркасы, которые отлично подходят для проведения экспериментов, подтверждающих или опровергающих самую популярную теорию лечения рака. Согласно ей, напомним, ученые надеются нарушить рост раковых клеток путем изменения среды, в которой они находятся.

К слову, клеточные каркасы уже использовались прежде для изучения причин появления метастаз раковых клеток. Помимо этого ученые обращались к ним в случае необходимости разработать систему анализа происходящих в раковых клетках изменениях путей передачи сигналов.