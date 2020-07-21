Наука и технологии
Сегодня 17:00
Ученые научились точно определять пол по зубной эмали человека
И сумели доказать, что данный метод является крайне эффективным
Ученые уже многие годы ищут максимально точные способы выяснения, к какому полу принадлежат останки. При этом для них важно, чтобы методика могла использоваться в совершенно разных условиях и с совершенно отвратительно сохранившимися останками. И вот, специалисты из Калифорнийского университета в Дейвисе, по всей видимости, решили данную проблему - они научились точно определять пол по зубной эмали человека.
В качестве образцов, которые легли в основу разработки методики, ученые использовали останки, найденные во время раскопок древних поселений индейцев олони. Специалисты собрали зубы у 55 индивидуумов, которые жили от 300 и 2 300 лет назад. После этого они сопоставили их пол, установленный по скелетам, с составом эмали.
По итогу ученым удалось не только верно установить пол по данному показателю, но и продемонстрировать, что новая методика крайне эффективна и может быть использована специалистами со всего мира в совершенно разных условиях работы.