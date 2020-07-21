Ученые научились точно определять пол по зубной эмали человека

В качестве образцов, которые легли в основу разработки методики, ученые использовали останки, найденные во время раскопок древних поселений индейцев олони. Специалисты собрали зубы у 55 индивидуумов, которые жили от 300 и 2 300 лет назад. После этого они сопоставили их пол, установленный по скелетам, с составом эмали.

По итогу ученым удалось не только верно установить пол по данному показателю, но и продемонстрировать, что новая методика крайне эффективна и может быть использована специалистами со всего мира в совершенно разных условиях работы.