Ученые научились точно предсказывать около 20 различных болезней

Вооружившись возможностями искусственного интеллекта ученые университетов Хиросаки и Киото создали уникальный метод точного определения рисков развития 20 болезней, в числе которых как старческое слабоумие, так и диабет, гипертония, хроническая почечная недостаточность, остеопороз, ожирение, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и другие. Интересно, что разработанная учеными система учитывает медицинские показатели человека по 20 различным категориям.

”Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет”, — поделился профессор Ясуси Окуно из университета Киото, отметив, что разработка может позволить избежать людям болезней, благодаря своевременному внедрению в образ жизни определенных мер.