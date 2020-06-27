ferra.ru

Ученые научились точно предсказывать около 20 различных болезней

За три года до появления самого заболевания
Стало известно, что ученые из Японии научились точно предсказывать около 20 различных болезней. Примечательно, что новый метод позволяет специалистам еще за три года спрогнозировать, какая болезнь может развиться у пациента, что потенциально может позволить и вовсе избежать заболевания.

Вооружившись возможностями искусственного интеллекта ученые университетов Хиросаки и Киото создали уникальный метод точного определения рисков развития 20 болезней, в числе которых как старческое слабоумие, так и диабет, гипертония, хроническая почечная недостаточность, остеопороз, ожирение, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и другие. Интересно, что разработанная учеными система учитывает медицинские показатели человека по 20 различным категориям.

”Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет”, — поделился профессор Ясуси Окуно из университета Киото, отметив, что разработка может позволить избежать людям болезней, благодаря своевременному внедрению в образ жизни определенных мер.

Останови меня!