Ученые научились управлять молекулами с помощью света

Долгое время ученые успешно охлаждали отдельные атомы до сверхнизких температур, изучая их свойства. Такие исследования легли в основу создания атомных часов, отличающихся невероятной точностью. Однако управлять молекулами, состоящими из нескольких атомов, значительно сложнее.

В новой работе физики смогли контролировать молекулы CaOH, содержащие три атома. Для этого их охладили до температуры близкой к -273 градусам по Цельсию и использовали специальные лазерные установки.

С помощью лазера ученые смогли не только удерживать отдельные молекулы, но и влиять на их квантовое состояние, контролируя вращение, вибрацию и спин ядер Исследователи полагают, что их методика может быть применена и к другим молекулам, состоящим из трех атомов. Это открывает новые возможности для изучения свойств сложных молекул и создания на их основе инновационных технологий.