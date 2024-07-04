Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 19:59
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Ученые научились видеть дефекты в полупроводниках на уровне отдельных атомов

С помощью микроскопии высокого разрешения и лазеров
Физики из Университета штата Мичиган разработали новый метод анализа материалов, используемый в современных электронных устройствах. Новая методика, описанная в журнале Nature Photonics, объединяет микроскопию высокого разрешения с ультрабыстрыми лазерами. Это позволяет ученым с высокой точностью обнаруживать чужеродные атомы в полупроводниках.
Ученые научились видеть дефекты в полупроводниках на уровне отдельных атомов

© Ferra.ru

Полупроводники — основа современных электронных устройств, от компьютеров до смартфонов. По мере того, как эти устройства становятся все меньше и сложнее, крайне важно понимать, как именно расположены атомы в материале.

Дефекты, или специально внедренные атомы, играют важную роль в движении электронов внутри полупроводника. Именно поэтому ученым так важно знать их точное расположение. Новая методика сочетает в себе сканирующий туннельный микроскоп (STM) с ультракороткими лазерными импульсами терагерцевой частоты.

Благодаря этой комбинации ученые смогли напрямую наблюдать за поведением дефектных атомов кремния, внедренных в арсенид галлия, который используется в радарах, солнечных батареях и современных телекоммуникационных устройствах.

Ученые научились видеть дефекты в полупроводниках на уровне отдельных атомов
© Eve Ammerman