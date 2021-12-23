Ученые научились восстанавливать “мертвые” аккумуляторы

При циклическом использовании аккумуляторов образуются «сгустки» неактивного лития – именно на них обратили внимание исследователи. Благодаря исследованиям, они обнаружили, что можно реактивировать этот «мертвый» литий.



Ученые посчитали, что воздействие напряжения на подобные «сгустки» лития может снова привести их в действие. Для проверки этих слов была создана тестовая батарея, позволяющую в режиме реального времени наблюдать за ионами лития по мере зарядки устройства.



Эксперимент, в ходе которого проводили определенные действия с аккумулятором, позволил увеличить срок службы тестовой батареи на 30 процентов. В материале считают, что эта технология быстро найдет своё применение. Как минимум в сфере электромобилей — там срок службы критически важен.