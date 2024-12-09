Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 23:55
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Ученые научились «вписывать» новые знания в мозг без операции

Новый метод обучения с помощью нейрофидбэка
Ученые из Университета Рочестера продемонстрировали инновационный метод обучения мозга, который не требует хирургического вмешательства. Вместо этого они используют нейрофидбек — технологию, с помощью которой можно моделировать нейронные паттерны мозга, что открывает новые возможности для лечения различных психических заболеваний и ускоренного обучения.
Ученые научились «вписывать» новые знания в мозг без операции

© Ferra.ru

Разработка ученых позволяет «вписывать» новые нейронные паттерны в мозг, улучшая восприятие и обработку визуальной информации. В эксперименте участники, находясь в аппарате фМРТ, изучали абстрактные формы, такие как лепестки или бабочки, на зеркале над головой. Чтобы уменьшить колебания изображения, участники должны были скорректировать свою мыслительную активность, ориентируясь на нейронные паттерны, заранее выбранные исследователями.

Реальный нейрофидбек в режиме реального времени позволил участникам научиться воспринимать новые категории объектов, не зная их заранее. Ученые объясняют, что вместо того, чтобы обучать участников непосредственно, они создали новый нейронный паттерн, который затем изменял поведение человека.

Этот метод может стать прорывом в лечении психических расстройств, таких как депрессия, аутизм и агнозия, когда мозг не может распознавать обычные предметы.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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