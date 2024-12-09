Ученые научились «вписывать» новые знания в мозг без операции

Разработка ученых позволяет «вписывать» новые нейронные паттерны в мозг, улучшая восприятие и обработку визуальной информации. В эксперименте участники, находясь в аппарате фМРТ, изучали абстрактные формы, такие как лепестки или бабочки, на зеркале над головой. Чтобы уменьшить колебания изображения, участники должны были скорректировать свою мыслительную активность, ориентируясь на нейронные паттерны, заранее выбранные исследователями.

Реальный нейрофидбек в режиме реального времени позволил участникам научиться воспринимать новые категории объектов, не зная их заранее. Ученые объясняют, что вместо того, чтобы обучать участников непосредственно, они создали новый нейронный паттерн, который затем изменял поведение человека.

Этот метод может стать прорывом в лечении психических расстройств, таких как депрессия, аутизм и агнозия, когда мозг не может распознавать обычные предметы.