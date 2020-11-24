Ученые научились вычислять биологический возраст человека по его иммунным клеткам
Таким образом, специалистам удалось обнаружить еще один маркер старения — теперь им также выступает поведение и работа моноцитов, сообщает Nature. Если быть точнее, то с возрастом изменяются такие показатели как количество и расположение эпигенетических меток. Это изменение, по мнению ученых, связано с двумя ферментами, MBD2 и MBD3, которые ранее никак не соотносили с процессом старения организма.
Мы почти ничего не знаем о том, как естественный процесс старения влияет на молекулярную программу работы иммунных клеток. Мы проследили за тем, как с возрастом меняется жизнедеятельность моноцитов (один из типов иммунных клеток) здоровых людей. Благодаря этому мы выделили несколько участков в их геноме, эпигенетические метки в которых сильно изменились в ту или другую сторону.