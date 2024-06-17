Наука и технологии
Опубликовано 17 июня 2024, 23:24
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Ученые научились выращивать сосуды из стволовых клеток

С помощью белков
Американские ученые научились выращивать человеческие кровеносные сосуды из стволовых клеток при помощи компьютерных программ. Этот прорыв в регенеративной медицине обещает помочь восстановить поврежденные органы.
Ученые научились выращивать сосуды из стволовых клеток

© Ferra.ru

Исследование возглавили специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Факторы роста играют важную роль в развитии тканей, заживлении ран и, к сожалению, раковых процессах. Они связываются с рецепторами на клетках и запускают различные процессы. Ученые годами пытались использовать их для восстановления тканей, но эффективность таких методов была невысокой.

Ученые с помощью компьютера разработали кольцевидные белки, каждый из которых воздействует на несколько рецепторов. Меняя размер колец и другие свойства белков, они управляли созреванием стволовых клеток.

Полученные кровеносные сети оказались функциональными. Они образовывали трубки, затягивали повреждения и поглощали питательные вещества. При пересадке мышам эти миниатюрные сети соединились с их кровеносной системой за три недели.

Ученые научились выращивать сосуды из стволовых клеток
© Ian C. Haydon/UW Medicine Institute for Protein Design
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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