Ученые научились выявлять аутизм до рождения ребенка

”Мы использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки для моделирования головного мозга в самые первые недели формирования плода в утробе. Результаты нашего исследования указывают на то, что клетки мозга ребенка с аутизмом развиваются немного не так, как обычные”, - рассказал один из авторов исследования.

По словам специалистов, в рамках проведенной научной работы они взяли образцы биоматериала у девяти аутистов и у нескольких добровольцев, не имевших аутистических расстройств. В конечном итоге, в результате различных манипуляций с полученным материалом, эксперты пришли к пониманию того, какие именно гены работали в полученных клетках.