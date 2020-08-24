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Ученые научились выявлять аутизм до рождения ребенка
Возможно, в будущем это поможет науке справиться с данной болезнью еще на самых ранних стадиях
В сети появились результаты свежего исследования, в рамках которого ученые научились выявлять аутизм еще до рождения ребенка. По словам специалистов, в основу метода лег анализ особенностей поведения клеток мозга плода.
”Мы использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки для моделирования головного мозга в самые первые недели формирования плода в утробе. Результаты нашего исследования указывают на то, что клетки мозга ребенка с аутизмом развиваются немного не так, как обычные”, - рассказал один из авторов исследования.
По словам специалистов, в рамках проведенной научной работы они взяли образцы биоматериала у девяти аутистов и у нескольких добровольцев, не имевших аутистических расстройств. В конечном итоге, в результате различных манипуляций с полученным материалом, эксперты пришли к пониманию того, какие именно гены работали в полученных клетках.