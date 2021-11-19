Ученые научились заглядывать за угол, не заглядывая за угол

Мы видим что-либо, когда свет падает на сам объект, и часть отраженного от него света уже фиксирует сетчатка нашего глаза. Однако это не работает, если объект скрыт другими объектами или рассеивающими средами, к примеру, туманом. Но вполне реально использовать рассеянный свет от нескольких объектов, чтобы все-таки увидеть искомый объект.



Разработанная американскими учеными, система излучает свет, который отражается от поверхности объекта. Далее отражение возвращается обратно, и это фиксируется датчиком. В итоге – алгоритмы формируют изображение невидимого объекта. Основной недостаток такого метода – достаточно низкое разрешение изображения.



Технология может найти свое применение в автомобильной сфере, помочь машинам реагировать на скрытые опасности, либо быть задействованной в промышленности и в медицине, где, к примеру, используя систему камер, можно будет обследовать внутренние органы человека.