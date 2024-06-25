Наука и технологии
Опубликовано 25 июня 2024, 22:46
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Ученые научились закреплять искусственную кожу на сложных формах роботов

Что даст им более реалистичный вид
Группа ученых из Университета Токио нашла способ закреплять искусственную кожу с сложными структурами гуманоидных роботов. Это открывает новые возможности для улучшения подвижности, самовосстановления и встроенных сенсорных функций роботов, а также для создания более реалистичного внешнего вида.
Ученые научились закреплять искусственную кожу на сложных формах роботов

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, включает разработку специальных перфораций и использование коллагенового геля для обеспечения прочного соединения между механическими компонентами и искусственной кожей.

Профессор Шодзи Такэути из лаборатории биогибридных систем признал, что эта технология открывает путь к созданию роботов, способных к самовосстановлению и обладающих высокой чувствительностью к окружающей среде, что важно для медицинских и косметических приложений.

Такэути также подчеркнул, что дальнейшие исследования направлены на создание более реалистичной кожи с учетом эпидермиса и внутренних органов, что может улучшить взаимодействие роботов с людьми и их способность к выполнению сложных задач.

Ученые научились закреплять искусственную кожу на сложных формах роботов
© 2024 Takeuchi et al