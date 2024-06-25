Ученые научились закреплять искусственную кожу на сложных формах роботов

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, включает разработку специальных перфораций и использование коллагенового геля для обеспечения прочного соединения между механическими компонентами и искусственной кожей.

Профессор Шодзи Такэути из лаборатории биогибридных систем признал, что эта технология открывает путь к созданию роботов, способных к самовосстановлению и обладающих высокой чувствительностью к окружающей среде, что важно для медицинских и косметических приложений.

Такэути также подчеркнул, что дальнейшие исследования направлены на создание более реалистичной кожи с учетом эпидермиса и внутренних органов, что может улучшить взаимодействие роботов с людьми и их способность к выполнению сложных задач.