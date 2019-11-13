Ученые научились залечивать раны при помощи специального "распылителя"
Новая разработка ученых основана на уже существующем методе электроспиннинга, при котором восстановление волокон ткани происходит при помощи действия электростатических сил на заряженную струю раствора полимера. Таким образом из-за необходимости использования высоких напряжений при данном методе, его сложно было назвать по-настоящему действенным в любых ситуациях. Сейчас же ученые изобрели более совершенную технологию, которая вместо использования разности напряжений между инструментом и поверхностью для осаждения волокон, использует пневматическое распыление. Примерно по такому же принципу работает обыкновенный баллончик с краской.
”При окраске распылением сжатый газ заставляет частицы направляться к поверхности, создавая тонкую пленку материала. Благодаря этому прибор очень прост в использовании. Его можно направить на любую поверхность и он легко и быстро нанесет на нее тонкий слой биосовместимого полимера”, — рассказала один из авторов статьи с исследованием Лэйн Хьюстон.