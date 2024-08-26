Ученые научились заряжать гаджеты за счет энергии на пробежке

Эти наногенераторы способны преобразовывать механическую энергию в электричество с высокой эффективностью, увеличивая плотность мощности в 140 раз по сравнению с традиционными аналогами.

Технология работает по принципу трибоэлектрического наногенератора (TENG), который генерирует электрический заряд при контакте и разъединении материалов, подобно тому, как статическое электричество возникает при трении воздушного шара о волосы.

Исследователи усовершенствовали технологию с использованием 34 миниатюрных коллекторов энергии, что значительно повышает её эффективность.

В будущем такие наногенераторы могут использоваться для питания IoT-устройств, умных домов и даже медицинских сенсоров, работающих без необходимости в замене батарей.