Ученые научились заряжать гаджеты за счет энергии на пробежке

Опубликовано 26 августа 2024, 07:54
1 мин.
Ученые научились заряжать гаджеты за счет энергии на пробежкеУ технологии явно есть будущее
Учёные из Института передовых технологий Суррея (ATI) разработали гибкие наногенераторы, которые могут заряжать устройства за счёт энергии, выделяемой во время повседневной активности, такой как пробежка.
Эти наногенераторы способны преобразовывать механическую энергию в электричество с высокой эффективностью, увеличивая плотность мощности в 140 раз по сравнению с традиционными аналогами.
Технология работает по принципу трибоэлектрического наногенератора (TENG), который генерирует электрический заряд при контакте и разъединении материалов, подобно тому, как статическое электричество возникает при трении воздушного шара о волосы.
Исследователи усовершенствовали технологию с использованием 34 миниатюрных коллекторов энергии, что значительно повышает её эффективность.
В будущем такие наногенераторы могут использоваться для питания IoT-устройств, умных домов и даже медицинских сенсоров, работающих без необходимости в замене батарей.