Наука и технологии
Сегодня 15:05
Ученые назвали 2019 год рекордно жарким за всю историю наблюдений
Рост составил целых 1,1 °C, что на самом деле очень даже много
Всемирная метеорологическая организация опубликовала свой новый доклад, согласно которому прошедший 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Так, если верить данным специалистов, средняя температура оказалась на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом важно понимать, что именно средняя температура на планете с 1850 по 1900 годы является основой для оценки климатических изменений. И вот в сравнении с показателями данного периода, среднегодовая температура в 2019 году выросла на рекордные 1,1 °C, тем самым побив рекорд, поставленный в 2016 и 2018 годах.
По словам авторов исследования, средняя температура выросла как в пятилетнем показателе (с 2015 по 2019 годы), так и в десятилетнем (с 2010 по 2019 годы). Связано это, судя по последним данным, с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере.