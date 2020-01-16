Ученые назвали 2019 год рекордно жарким за всю историю наблюдений

Так, если верить данным специалистов, средняя температура оказалась на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом важно понимать, что именно средняя температура на планете с 1850 по 1900 годы является основой для оценки климатических изменений. И вот в сравнении с показателями данного периода, среднегодовая температура в 2019 году выросла на рекордные 1,1 °C, тем самым побив рекорд, поставленный в 2016 и 2018 годах.

По словам авторов исследования, средняя температура выросла как в пятилетнем показателе (с 2015 по 2019 годы), так и в десятилетнем (с 2010 по 2019 годы). Связано это, судя по последним данным, с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере.