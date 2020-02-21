Ученые назвали дату начала испытаний вакцины от коронавируса

Так, по словам ученого, в качестве даты начала испытаний вакцины от страшного недуга называется конец апреля текущего года. При этом он также отметил, что прямо сейчас разработкой лекарства занимаются специалисты по всему миру — то есть китайские ученые в этом плане не одиноки.

Параллельно с этим, с заявлением выступил и заместитель Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь — он рассказал, что прямо сейчас некоторые вакцины от коронавируса, созданные внутри Китая, уже проходят тестирование на животных. О результатах данных экспериментов, к сожалению, никакой информации в открытом доступе нет.