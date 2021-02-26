Ученые назвали диету для улучшения работы сердца и умственного здоровья

В результате научной работы специалисты пришли к выводу, что диета MIND, согласно которой в рационе необходимо иметь ягоды и зеленолистные овощи, а также ограничить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и продуктов животного происхождения, положительно сказалась на работе левого желудочка сердца. Отметим, что эта функция ответственна за перекачивание насыщенной кислородом крови по всему телу. Помимо прочего выяснилось, что если придерживаться этой диеты можно поддержать и нейрокогнитивное здоровье.

”Наши результаты подчеркивают важность соблюдения диеты MIND для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и дальнейшего снижения бремени сердечно-сосудистых заболеваний в обществе”, - поделилась доцент медицины и биостатистики в BUSM и исследователь Фрамингемское исследование сердца Ванесса Ксантакис.