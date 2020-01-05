Ученые назвали диету, которая помогает при депрессии

В ходе исследования ученые установили, что Средиземноморская диета способна противодействовать депрессивным, а также тревожным состояниям. Также исследователи отметили, что соблюдение кетогенной диеты может помочь при детской эпилепсии. В то же время, недостаточное количество витамина В12 в питании может привести не только к усталости, но и ухудшить познавательные способности человека, а также спровоцировать депрессию.

Кроме того, в рамках исследования ученые опровергли данные о том, что увеличение в рационе рафинированного сахара влечет за собой рост вероятности возникновения таких расстройств нервной системы, как СДВГ. Также они отметили, что результаты исследования о положительном влиянии употребления витамина D при депрессивных состояниях не имеют достаточной доказательной базы.