Ученые назвали дружелюбие залогом выживаемости

Так, по мнению специалистов, именно что дружественные партнерские отношения между видами помогли им выжить, в то время как менее “сплоченные” представители фауны как раньше, так и сейчас находятся на грани вымирания. В качестве яркого примера ученые приводят собак.

”Это чрезвычайно дружелюбные потомки волков. Они стали добры с людьми, а также изменили свое поведение, внешний вид и структуру развития. К сожалению, их родственник волк находится под угрозой исчезновения, в то время как сотни миллионов собак процветают. Собаки были популяцией волков, которые решили полагаться на людей, а не на охоту, и так они одержали большую победу”, - рассказал один из авторов исследования.