Наука и технологии
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Ученые назвали дружелюбие залогом выживаемости
И это, на самом деле, звучит очень даже логично
Большинству из нас знакома популярная фраза, озвученная отцом современной теории происхождения видов Чарльзом Дарвином. Звучит она так: *“Выживает наиболее приспособленный”*. И в то время, как многие считают, что речь в данном высказывании идет о физической силе, на деле все может быть совсем иначе. Так, ученые назвали не силу, а дружелюбие залогом выживаемости.
Так, по мнению специалистов, именно что дружественные партнерские отношения между видами помогли им выжить, в то время как менее “сплоченные” представители фауны как раньше, так и сейчас находятся на грани вымирания. В качестве яркого примера ученые приводят собак.
”Это чрезвычайно дружелюбные потомки волков. Они стали добры с людьми, а также изменили свое поведение, внешний вид и структуру развития. К сожалению, их родственник волк находится под угрозой исчезновения, в то время как сотни миллионов собак процветают. Собаки были популяцией волков, которые решили полагаться на людей, а не на охоту, и так они одержали большую победу”, - рассказал один из авторов исследования.