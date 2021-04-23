Ученые назвали грибы снижающим риск развития рака продуктом

Об этом сообщается в материале издания Advances in Nutrition. В рамках научной работы ученые изучили порядка 17 исследований, проведенных с 1966 по 2020 год. В каждом из них были данные о здоровье более чем 19,5 тыс людей больных раком. Данный анализ производился для установления связи между потреблением грибов и риском образования злокачественных опухолей.

“Грибы являются основным пищевым источником эрготионеина, который представляет из себя уникальный и мощный антиоксидант и защитника клеток. Пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака”, — поделились исследователи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.