Ученые назвали кашель не главным признаком туберкулеза

Оказывается, кашель, который многие считают его «визитной карточкой», не всегда является его признаком. До 83% людей с туберкулезом не кашляют!

Анализ данных 600 000 человек из Африки и Азии показал, что у 83% больных туберкулезом не было кашля, который длится более 2 недель, а у 40% не было вообще никакого кашля!

Чем же это чревато? Субклинический туберкулез, протекающий без кашля, сложно диагностировать. Люди, не знающие о своей болезни, могут заражать других.

И как в таком случае можно распознать туберкулез? Необходимы новые методы диагностики, которые не будут полагаться только на кашель. Рентген и анализ мокроты могут помочь, но они не всегда точные.

Необходимо повысить осведомленность о туберкулезе и его «скрытых» симптомах. Нужно также улучшить методы диагностики и лечения.

Отметим, что данное исследование — настоящий прорыв в борьбе с туберкулезом! Возможно, именно оно подтолкнет научное сообщество на свежие открытие.