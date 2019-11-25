Наука и технологии
Сегодня 13:50
Ученые назвали китов полезнее тысячи деревьев для окружающей среды
А восстановление их популяции может спасти планету от глобального потепления
Благодаря новому исследованию было установлено, что киты способны спасти планету от глобального потепления. Так, согласно расчетам экологов, киты могут улавливать большие объемы углекислого газа, а с помощью восстановления численности их популяции можно избавиться от излишнего накопления парниковых газов в атмосфере.
”Если речь идет о спасении планеты, то каждый кит стоит тысячи деревьев”, — указано в новом докладе, опубликованном экспертами Международного валютного фонда. По словам ученых, киты способны улавливать углекислый газ, выводя его из атмосферы. Так, только одним крупным китом может быть накоплено порядка 30 тонн углерода в течение всей жизни, а после смерти, осев на дно океана, все накопленные объемы выводятся из “оборота”. А между тем, деревья способны нивелировать лишь 2,2 тонны углекислого газа в столетие.
Также было установлено, что продукты жизнедеятельности китов, которые богаты азотом и железом, способны стимулировать увеличение фитопланктона. Отмечается, что увеличение фитопланктона гарантирует еще большее поглощение углерода.