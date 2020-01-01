Ученые назвали лучшие доступные продукты от похмелья

Так, специалисты из университета Сунь Ят-Сена в Китае называют самым лучшим средством от похмелья обыкновенный газированный сок лайма и лимона или проще говоря Sprite. В свою очередь их коллеги из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали наиболее эффективным способом избавиться от головной боли после алкоголя самую обыкновенную спаржу.

Есть и более специфические способы “выздороветь”. Например, ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе предлагают к использованию корейский суп "Як-а-мейн". В нем используется сразу несколько продуктов, которые лучшим образом влияют на самочувствие.