Ученые назвали лучший способ профилактики высокого давления и болезней сердца

Ученые отмечают, что для стран со средним и низким доходом характерны большие экономические потери ввиду эпидемического масштаба неинфекционных болезней. Причем самая большая нагрузка приходится на патологию сердца и сосудов. В рамках работы исследователи на примере Камеруны изучили, как сказываются на общественном здоровье стратегии, направленные на ограничение соли.

В результате было установлено, что эти стратегии могут позволить избежать от 10 до 80 тысяч смертей от проблем с сердцем и инсультов. Также отмечается, что в странах с высоким уровнем дохода эффективной была бы стратегия сокращения потребления соли, которая осуществляется путем улучшения пищевой промышленности, прибегающей к добавлению чрезмерного количества соли в обработанные продукты.