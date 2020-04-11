Ученые назвали наиболее уязвимых к коронавирусу домашних животных

В ходе эксперимента исследователи вводили различным одомашненным животным, в числе которых собаки, кошки, свиньи, цыплята, утки и хорьки, высокие дозы коронавируса. В результате чего было установлено, что наиболее уязвимыми к коронавирусу являются кошки и хорьки. По словам ученых, кошки способны заразиться коронавирусной инфекцией воздушно-капельным путем, тогда как собаки, напротив, имеют очень низкую восприимчивость к нему.

Однако ученые отмечают, что вероятность заражения коронавирусом человека от питомца - крайне мала. ”Я не думаю, что для большинства людей передача от кошки к человеку является наиболее вероятным способом заражения, но я был бы очень удивлен, если бы это было невозможно”, - заключил Дэвид О'Коннор, профессор университета Висконсин-Мэдисон.