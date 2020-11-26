Ученые назвали "невероятно низкой" возможность появления разумной жизни во Вселенной

Научная работа на эту тему была подготовлена специалистами из Оксфордского университета, сообщает портал независимого научного издательства Мэри Энн Либерт. В качестве аргумента своей позиции, эксперты привели в пример развитие жизни на нашей планете. Так, по словам ученых, появление в клетках ядра заняло почти миллиард лет, что делает именно этот этап крайне маловероятным. При этом они также отметили, что многоклеточная жизнь развивалась на Земле в независимых условиях не менее 40 раз. Это делает переход от одноклеточных эукариот к многоклеточным достаточно вероятным развитием событий.

Также в качестве ограничений для развития жизни специалисты называют время. Большая часть звезд, которые могут “похвастаться” планетами в зоне обитания, имеют срок стабильного существования в районе 6-12 млрд лет. Таким образом, “разумная жизнь” может рассчитывать лишь на несколько попыток образования, в случае исчерпания которых у нее просто не останется никаких шансов.