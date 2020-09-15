Ученые назвали новую причину страха людей перед роботами

Для того, чтобы прийти к новым выводам, группа специалистов из Университета Эмори провела соответствующее исследование с использованием новейших данных, пишет издание Futurity. Так, ученые связывают страх людей перед искусственными созданиями с тем, что у последних отсутствует “настоящий разум”, что в свою очередь достаточно “разочаровывающе”: