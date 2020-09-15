Наука и технологии
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Ученые назвали новую причину страха людей перед роботами
Которая звучит достаточно логично
Долгое время считалось, что "эффект зловещей долины", то есть боязнь человеком робота, был связан с отличием машины от настоящих людей в мельчайших проявлениях. Сейчас же ученые назвали новую причину страха людей перед роботами.
Для того, чтобы прийти к новым выводам, группа специалистов из Университета Эмори провела соответствующее исследование с использованием новейших данных, пишет издание Futurity. Так, ученые связывают страх людей перед искусственными созданиями с тем, что у последних отсутствует “настоящий разум”, что в свою очередь достаточно “разочаровывающе”:
Неприятные ощущения рождаются в тот момент, когда человек понимает, что у машины нет настоящего разума. То есть, широко раскрученный эффект зловещей долины — это самое обыкновенное разочарование, спровоцированное завышенными ожиданиями.