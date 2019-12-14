Ученые назвали опасность рождения детей с недостатком веса

В ходе исследования ученые привлекли порядка 5,5 тысяч мужчин и более 5,3 тысяч женщин, анализируя на протяжении 30 лет показатели их репродуктивного здоровья в зависимости от веса, который был зафиксирован у участников при рождении. Было установлено, что у тех мужчин, которые при рождении весили меньше трех кг, в зрелом возрасте на 55% увеличивалась вероятность формирования бесплодия, чем у тех, кто родился с нормальной массой тела. Примечательно, что на репродуктивную функцию женщин, которые также при рождении имели недостаточную массу тела, это не оказало влияние.

*”Неблагоприятная для развития плода среда по какой-либо причине может сама по себе негативно повлиять на качество спермы и репродуктивные органы. Можно также предположить, что здоровье и образ жизни матери во время беременности могут оказать воздействие как на развитие плода, так и на формирование репродуктивной функции", - рассказала профессор Орхусского университета Анне Торстед.