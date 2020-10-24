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Ученые назвали оптимальное количество посещений стоматолога в год
Реже, чем раз в полгода
В Daily Mail появился материал, в рамках которого ученые назвали оптимальное количество посещений стоматолога в год. Так, по мнению специалистов, здоровым взрослым людям нет необходимости совершать визиты к стоматологу чаще, чем один раз в год.
Многие ошибочно склонны полагать, что к стоматологу необходимо ходить раз в шесть месяцев. Ученые же отмечают, что пользы для здоровья столь частые визиты не принесут. Кроме того, во время пандемии коронавируса, напротив, частые осмотры могут повлечь за собой инфицирование.
Однако раз в год посещать стоматолога стоит лишь взрослым. Что до детей, им медицинские осмотры стоит проходить чаще, поскольку именно в детстве необходим более тщательный уход за полостью рта.
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