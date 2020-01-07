Ученые назвали погоду по всей России аномальной

”Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные - около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет”, — рассказал представитель Гидрометцентра.

Так, если верить свежим прогнозам ведомства, температурные показатели в столичном регионе в ближайшее время дойдут до уровня от нуля до двух градусов, Красноярске остановятся на уровне минус 20, а в Новосибирской и Омской областях составят минус 5 градусов.