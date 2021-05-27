Ученые назвали полезную для диабетиков диету

Так, согласно обнародованным данным, полезной для страдающих от диабета людей является диета с низким содержанием углеводов. Придерживаясь такого рациона, по словам специалистов, за полгода можно уменьшить уровень сахара в крови. Положительно он скажется и на людях с лишним весом и ожирением.

В рамках научной работы исследователи изучили информацию о перепадах веса, уровне сахара в крови. жира в крови и приеме препаратов. Выяснилось, что люди, которые придерживались низкоуглеводной диеты за первые три месяца снижали массу тела больше, чем те, кто питался в обычном режиме. Помимо прочего стало заметно, что улучшились и такие показатели, как уровень гликированного гемоглобина HbA1c, глюкозы в крови натощак и триацилглицерина в сыворотке крови.