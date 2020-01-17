Наука и технологии
17 января, 11:36
Ученые назвали полезный для кишечника и сердца продукт
Им стал очень популярный орех
Издание Nutrition опубликовало результаты нового исследования, в рамках которого ученые выявили, что добавление грецких орехов в ежедневный рацион увеличивает количество определенных бактерий в кишечнике, которые способны укрепить здоровье. Кроме того, данные орехи также оказывают положительное влияние на организм и при сердечно-сосудистых заболеваниях.
”Замена обычной закуски - особенно если это нездоровая закуска - грецкими орехами - это небольшое изменение, которое вы можете сделать, чтобы улучшить свое питание. Доказано, что небольшие улучшения в рационе очень полезны для здоровья”, - поделилась Кристина Петерсен, доцент исследования в штате Пенсильвания.
Так, Петерсен советует употреблять порядка 50-80 грамм грецких орехов ежедневно, что будет способствовать не только улучшению здоровья кишечника, но и позволит уменьшить вероятность болезней сердца.