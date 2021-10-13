Ученые назвали потенциальную причину массового вымирания человечества в будущем

В ходе научной работы было установлено, что на сегодняшний день активность Солнца в атмосфере становится все сильнее, что приводит к расщеплению углекислого газа излучением. Вместе со снижением углекислого газа будет происходить вымирание растений, синтезируемых нужное для жизни количество кислорода. Таким образом в будущем на Земле может случится деоксигенация — то есть показатели кислорода в атмосфере станут такими же, как при «кислородной катастрофе».

“Падение кислорода очень, очень резкое. Мы говорим о количестве кислорода, которое примерно в миллион раз меньше, чем сегодня”, — предупредил один из авторов исследования Georgia Tech Крис Рейнхард.

При таком сценарии человечество, равно как и другие организмы, чья жизнь поддерживается с помощью кислорода, вымрет.