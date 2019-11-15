Ученые назвали преимущества человекоподобных роботов

Так, ученые сразу из нескольких стран, в число которых вошли специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Германии задались вопросом, а что будет, если люди просто не заметят, что разговаривают с роботом? Вызовет ли машина в таком случае точно такое же доверие, как обыкновенный человек? В рамках проведенного исследования специалисты провели опрос среди почти 700 участников, “поместив” их в так называемые условия “дилеммы заключенного”: опрашиваемым респондентам надо было выбрать, с кем они более охотно будут сотрудничать, с человеком или с искусственным интеллектом.

В результате ученые пришли к выводу, что люди более охотно взаимодействуют с людьми, либо роботами, которые делают вид, что они люди. В том числе данный вывод был основан на экспериментальной проверке, когда боты представлялись в общении с людьми настоящим человеком. Если перевести полученные итоги во что-то более реальное, то можно предположить, что, например, справочные службы, в которых с клиентом общаются роботы, могут помогать с куда большей эффективностью, если разрешить им маскироваться под людей.