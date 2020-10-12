Ученые назвали продолжительность “жизни” COVID-19 на смартфоне

Согласно выводам ученых, коронавирус способен “жить” на гладких поверхностях практически месяц, а именно 28 дней. Наибольшую опасность, по словам исследователей, представляют из себя непористые поверхности, в числе которых стекла на дисплеях смартфонов, купюры, а также предметы, выполненные из нержавеющей стали. Так, именно на них COVID-19 может существовать месяц даже в условиях 20 градусов тепла.

В то же время, при повышении температуры до 30 градусов срок “жизни” сокращается до трех недель, в при 40 градусах тепла - несколько дней. Причем опасность также обусловлена тем, что люди не обеззараживают экраны также часто, как руки.