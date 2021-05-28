Ученые назвали простой способ обнаружить признак смертельного заболевания

“Самая большая проблема при заболевании аневризмой — это возможность выявление потенциальных носителей заболевания среди населения до разрыва аневризмы”, — поделился автор исследования доктор Джон А. Элефтериадес.

Для выявления этой болезни кардиологами был разработан простой тест. Так, пациенту необходимо лишь поднять руку, как если бы он говорить “Стой” и вытянуть большой палец максимально далеко по направлению к мизинцу. Согласно данным исследователей, намекать на скрытую аневризму может выходящий за края ладони палец. Дело в том, что способность двигать большим пальцем во время этого теста может свидетельствовать о том, что кости истончены и удлинены, а также о слабости суставов, что, в свою очередь, входит в список потенциальных симптомов болезней соединительной ткани по всему телу, в том числе и аорты.

Отметим, что результаты этого теста не говорят о стопроцентном наличии данного заболевания.