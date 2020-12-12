Ученые назвали простой способ проверить здоровье сердца с помощью лестницы

”Если вам требуется больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне, и было бы неплохо проконсультироваться с врачом”, - предупредил автор исследование и кардиолог университетской больницы Ла-Корунья Хесус Петейро.

Исследование, в ходе которого и был определен способ узнать состояние сердца, было проведено для анализа связи между повседневной деятельностью и результатами тестирования физической нагрузки в лаборатории. По словам автора научной работы, этот способ может помочь врачам отобрать пациентов для более подробного обследования.