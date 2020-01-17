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Ученые назвали рак не самой опасной болезнью

Есть недуг, который уносит куда больше человеческих жизней
В медицинском журнале Lancet был опубликован новый доклад, в рамках которого была озвучена мысль о том, что сепсис каждый год забирает жизни около 11 млн человек по всему миру, что делает данную болезнь еще более опасной, чем рак.

Помимо всего прочего, в докладе отмечается тот факт, что почти половина всех смертей от сепсиса пришлась на детей и подростков, при этом, что важно, около 85% случаев произошли в странах, в которых средний уровень дохода является низким или средним. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на страны Африки.

”Мы зафиксировали глобальную тенденцию по снижению случаев сепсиса. Но, что важно, сохраняются существенные различия между регионами в общем количестве смертей от сепсиса, возрастном распределении смертей и летальности. Эти различия в зависимости от местоположения вызывают тревогу и заслуживают срочного внимания со стороны глобальных медико-санитарных, исследовательских и политических сообществ”, — заметили авторы исследования.