Ученые назвали рак не самой опасной болезнью

Помимо всего прочего, в докладе отмечается тот факт, что почти половина всех смертей от сепсиса пришлась на детей и подростков, при этом, что важно, около 85% случаев произошли в странах, в которых средний уровень дохода является низким или средним. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на страны Африки.

”Мы зафиксировали глобальную тенденцию по снижению случаев сепсиса. Но, что важно, сохраняются существенные различия между регионами в общем количестве смертей от сепсиса, возрастном распределении смертей и летальности. Эти различия в зависимости от местоположения вызывают тревогу и заслуживают срочного внимания со стороны глобальных медико-санитарных, исследовательских и политических сообществ”, — заметили авторы исследования.