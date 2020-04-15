Ученые назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Так, согласно опубликованным данным, анализы клинической картины болезни дали понять, что наибольшие риски перехода коронавируса в тяжелую форму были у тех пациентов, которые еще на ранних этапах госпитализации имели повышение ряда показателей в крови, в числе которых с-реактивный белок, д-димер и ферритин. Также у таких пациентов фиксировалось понижение насыщаемости крови кислородом до 88% и ниже.

В ходе исследования также выяснилось, что люди, страдающие от ожирения, имеют повышенные риски перехода коронавирусной инфекции в тяжелую форму. По словам ученых, их риски даже больше, чем у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких.