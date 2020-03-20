Ученые назвали сахар причиной преждевременной смерти

По словам специалистов, диеты богатые сахаром крайне негативно влияют на здоровье, даже несмотря на возможное отсутствие у человека ожирения и обезвоживания. Также сахар может стать причиной преждевременной смерти.

Испытания, позволившие ученым сделать подобные выводы, были проведены на мухах — специалисты занимались изучением воздействия сахара на их выделительную систему. По итогу было выявлено, что избыток углеводов вызывает накопление мочевой кислоты, которая в конечном итоге может привести к образованию камней в выделительной системе. В случае же с людьми употребление сахара может привести к ухудшением функции почек и повышения уровня пуринов в крови и у человека.