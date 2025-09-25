Ученые назвали самую популярную причину смерти в мире

И ведь избежать этого недуга не так уж и сложно...

Сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространённой причиной смерти на планете, следует из нового отчёта, охватившего данные за период с 1990 по 2023 год в 204 странах. По оценкам, именно они становятся причиной каждой третьей смерти.