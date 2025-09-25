Ученые назвали самую популярную причину смерти в мире

Опубликовано 25 сентября 2025, 07:501 мин.
Ученые назвали самую популярную причину смерти в миреИ ведь избежать этого недуга не так уж и сложно...
Сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространённой причиной смерти на планете, следует из нового отчёта, охватившего данные за период с 1990 по 2023 год в 204 странах. По оценкам, именно они становятся причиной каждой третьей смерти.
Статистика показывает тревожную динамику: если в 1990 году от болезней сердца и сосудов умерли 13,1 млн человек, то в 2023-м эта цифра достигла 19,2 млн. При этом уровень смертности у мужчин в большинстве регионов выше, чем у женщин.
Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания являются главным фактором показателя DALY — количества лет здоровой жизни, потерянных из-за преждевременной смерти или инвалидности.
Эксперты подчёркивают, что до 80% факторов риска можно предотвратить. Среди них — ожирение, повышенное давление, высокий уровень сахара и холестерина.
Контроль питания, физическая активность и регулярное наблюдение у врачей помогают снизить вероятность развития заболеваний.