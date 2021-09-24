Ученые назвали шпинат потенциальным защитником от рака толстой кишки

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В рамках научной работы исследователи воспользовались моделью наследственного заболевания, называемого семейным аденоматозным полипозом. Из-за этой болезни у молодых людей развиваются множественные полипы в толстой кишке. Ученые же пришли к выводу, что в качестве профилактики рака такие пациенты могут употреблять шпинат.

В ходе исследования специалисты давали сублимированный шпинат модели семейного аденоматозного полипоза на протяжении 26 недель. В результате было установлено, что шпинат обладает притивоопухолевым эффектом.

“Исследователи обнаружили, что подавление опухоли шпинатом включает в себя увеличение разнообразия микробиома кишечника (полезные микробы) и изменения в экспрессии генов, чтобы помочь предотвратить рак. Они также обнаружили, что жирные кислоты, связанные с регуляцией воспаления, называемые линолеатными метаболитами, были доведены до полезного уровня после диеты из шпината”, — сообщается в источнике.