Ученые назвали снижающую распространение коронавируса влажность воздуха

Сообщается, что для выяснения влияния влажности воздуха на коронавирус ученые провели ряд экспериментов на мышах, в результате которых выяснилось, что эффективнее всего организм справляется с вирусами при относительной влажности воздуха равной 50%. В то время как сухой и холодный воздух, напротив, провоцирует увеличение распространения коронавируса нового типа.

Так, по словам ученых, зимой необходимо использовать увлажнители воздуха, а также ограничивать нахождение в тесных помещениях, с затрудненной циркуляцией воздуха, так как именно контакт между людьми и провоцирует распространения данной инфекции.