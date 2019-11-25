Ученые назвали соевые продукты причиной рака

Учеными было изучено порядка 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки. Так, было выявлено, что данные продукты богаты высоким уровнем фитоэстрогенов, которые оказывают значительное влияние на гормональный фон, а это, в свою очередь, провоцирует рак. Кроме того, в сое также были обнаружены гербициды, которыми обрабатывают культуру. Отмечается, что в ВОЗ данные вещества идентифицированы как “вероятный канцероген”.

Специалисты также зафиксировали, что содержащиеся в сое элементы уменьшают усвоение организмом кальция, железа, белка и магния. Более того, согласно изданию Health.News, они ограничивают синтез гормонов щитовидной железы, что приводит к раку и гипотиреозу.