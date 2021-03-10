Наука и технологии
Сегодня в 13:07
Ученые назвали томатный сок снижающим давление напитком
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Ученые Токийского медицинского университета провели исследование, в рамках которого выяснились новые полезные свойства томатного сока. В частности, специалисты пришли к выводу, что он является понижающим давление напитком.
Специалисты привлекли 481 добровольца для участия в соответствующей научной работе. Так, участников попросили на протяжении года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. При этом им также поручили записывать в дневник все изменения состояния здоровья.
Так, было установлено, что у большинства добровольцев с предгипертонией или гипертонией в среднем на 3% упало кровяное давление. В то же время, исследователи обратили внимание, что томатный сок с солью, напротив, способен увеличивать давление. В этой связи рекомендуется пить этот напиток в чистом виде.
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