Ученые назвали томатный сок снижающим давление напитком

Специалисты привлекли 481 добровольца для участия в соответствующей научной работе. Так, участников попросили на протяжении года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. При этом им также поручили записывать в дневник все изменения состояния здоровья.

Так, было установлено, что у большинства добровольцев с предгипертонией или гипертонией в среднем на 3% упало кровяное давление. В то же время, исследователи обратили внимание, что томатный сок с солью, напротив, способен увеличивать давление. В этой связи рекомендуется пить этот напиток в чистом виде.

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